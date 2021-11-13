طريقة جديدة لاختراق واتساب .. احذر من رسائل الأصدقاء لهذا السبب

الطرق الاحتيالية للاختراق تتعدد مع مرور الأيام وانغماس الملايين في التطور التكنولوجي القائم، حيث يمتد الأمر إلى الحسابات الشخصية على اختلاف المنصات.

وضمن هذا الأمر، حذر تطبيق واتساب من بعض الرسائل الاحتيالية التي تصل للمستخدمين على شكل كلام مكتوب، والأغرب أن الرسائل يرسلها الأصدقاء، بحسب سكاي نيوز.

وخلال الحملة، أكد التطبيق أن هذا أسلوب جديد من الاحتيال.

ودعا خلال حملته هذه إلى ثلاث خطوات أساسية من أجل التوقف قليلًا، قبل فتح الرسائل المرسلة عبر الهاتف.

كما تهدف الحملة إلى تنبيه الضحايا المحتملين عن طريقة الاحتيال الجديدة، وكيفية التصدي لها.

ولفت القائمون على الحملة، إلى أن هناك 59% من المواطنين البريطانيين، تلقوا رسائل احتيالية العام الماضي.

ويقوم المخترقون بالاعتماد على صديق في محنة، طالبين إرسالو كود معين عبر واتساب، فيقوم الضحية بفتح رابط الرسالة، مما يسهل عملية الاختراق.

طريقة التأكد من هوية المرسل

كما أكدت شركة ميتا المالكة لتطبيق «واتساب»، أنه في حال تلقى أي مستخدم رسالة مشكوك فيها، عليه اعتماد أسهل وأسرع طريقة للتحقق من الأمر.

وهي التواصل المباشر مع صاحب الرسالة، بمعرفة إن كان هو الذي أرسلها أم لا، أو طلب منه تسجيل رسالة توصية لما يريده.

والهدف من ذلك، هو التأكد من مرسل الرسالة المريبة.

واتساب تختبر خاصية جديدة

وفي سياق آخر، يختبر تطبيق واتساب، خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بربط حسابهم بجهاز آخر.

كذلك الاستمرار في إرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة لربطه بالهاتف الذكي الأساسي عبر الإنترنت.

ودخلت هذه الخاصية الجديدة حيز التنفيذ لدى مستخدمي تطبيق «واتساب»، بعد تفعيل آخر تحديثات التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظامي آندرويد، وآي أو أس.