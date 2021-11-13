الرياضة القاهرة تجهز أخضر المصارعة للبطولة العربية

الدمام- حمودالزهراني

وصلت بعثة المنتخب السعودي للمصارعة إلى جمهورية مصر العربية لإقامة معسكر تدريبي ابتداء من اليوم حتى نهاية شهر نوفمبر؛ وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة العرب للمصارعة للكبار وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة الرومانية والحرة اللتين ستقامان في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتشارك المصارعة السعودية بعدد 10 مصارعين وهم: تركي هزازي وفيصل الدوسري ومشعل الجيزاني ومسفر السبيعي وأحمد بارحمه وحسن الحارثي وحسن برناوي وعمار هوساوي وابراهيم فلاته وسند الصبياني. يقود الفريق فنيا المدرب محمد محمود عباس والمدرب المساعد أحمد ودان.