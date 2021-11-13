الفراعنة يتأهلون للمرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا للمونديال

جدة- محمود العوضي
ضمن منتخب مصر الأول لكرة القدم التأهل إلى المرحلة النهائية والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بعد أن تعادل بهدفين لهدفين مع مضيفه منتخب أنجولا أمس الجمعة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لتصفيات المرحلة الثانية.
وأصبح المنتخب المصري رابع المنتخبات التي ضمنت التأهل للمرحلة الأخيرة، بعد منتخبات السنغال والمغرب ومالي. ورفع منتخب مصر رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة يليه الجابون بسبع نقاط عقب الفوز على ليبيا بهدف دون رد أمس أيضا.
ويأتي منتخب ليبيا في المركز الثالث بست نقاط يليه أنجولا في المركز الرابع بأربع نقاط. وسيلتقي منتخب الفراعنة مع الجابون الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة على ملعب برج العرب.