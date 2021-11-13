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إتاحة دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع الآخر / 1443 هـ      13 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إتاحة دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية .

وأوضحت الوكالة أن الدخول سيكون من بعد صلاة العشاء إلى وقت الأذان الأول لصلاة الفجر مع اشتراط حجز موعد عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا ، وذلك من الجهة الشمالية عبر باب عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم “24” والجهة الجنوبية بباب مكة رقم “37” ومن خلال نقطة تجمع رقم (3 – 4) .

يذكر أن الدخول كان محصورا للنساء في الفترة الصباحية من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الظهر عبر باب عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم “24” ومن خلال نقطة تجمع رقم (4) .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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