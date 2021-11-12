48 فرصة استثمارية عقارية في مزادات علنية

الرياض- البلاد

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، عن إقامة 6 مزادات علنية، تقام على عدة عقارات في مختلف مناطق بالمملكة، وذلك في الفترة ما بين (15 – 25 من شهر نوفمبر لعام 2021م).

وتعرض المزادات 48 فرصة استثمارية عقارية، وبمساحات إجمالية تتجاوز 60 ألف متر مربع؛ تبدأ بـمزاد “نزل مكة الثاني” الإلكتروني، المقام على فرصتين عقارية، تتمثل في عمارة ومحطة بمدينة مكة المكرمة، ومزاد “جنوب الرياض” الإلكتروني المقام على 8 فرصٍ عقارية، تتمثل في عِدة أراضٍ سكنية وتجارية وفلل بمدينة الرياض، ومزاد “أنوار جدة” الإلكتروني المقام على 4 فرصٍ عقارية، تتمثل في عدة أراضٍ وعمائر تجارية وسكنية وفيلا بمدينة جدة.

كما سيقام مزاد “المصيف الأول” الإلكتروني على 7 فرص استثمارية تتمثل في عِدة أراضٍ سكنية وعمارة وفلل بمدينة الطائف، ومزاد “مشارف الرياض” الحضوري المقام على 7 فرص عقارية استثمارية، تتمثل في فلل وأراضي سكنية بمدينة الرياض، ومزاد “ديار طيبة” الحضوري الذي يستعرض 20 فرص استثمارية، تتمثل في أراضٍ سكنية وعمارة وفلل بالمدينة المنورة.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التَّرِكات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.