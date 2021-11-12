ناسا تعلن وصول 4 رواد إلى محطة الفضاء الدولية

البلاد : وكالات

أكدت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وصول طاقم من أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت ناسا إن كبسولة “كرو دراجون إنديفور” التي كانت تقل رواد الفضاء الأمريكيين توماس مارشبورن وراجا شاري وكايلا بارون وزميلهم الألماني ماتياس ماورير من وكالة الفضاء الأوروبية، قد التحمت بالمحطة الدولية بعد رحلة استغرقت حوالي 20 ساعة.

وأظهر بث مباشر من ناسا كيف تم فتح المركبة، حيث بدأ رواد الفضاء الأربعة الانطلاق في المحطة الفضائية، وذلك بعد التحام المركبة بالمحطة، وإجراء سلسلة من الخطوات الفنية.

وانطلق رواد الفضاء من مركز كينيدي الفضائي، بكيب كانافيرال على ساحل وسط ولاية فلوريدا في وقت متأخر أمس الأول الأربعاء.

وينضم رواد الفضاء الأربعة إلى رائد فضاء ناسا مارك فاندي هي، ورائدي الفضاء الروسيين أوليج نويزكي وبيوتر دوبروف، وهم على متن محطة الفضاء الدولية منذ أبريل الماضي.

وتم الترحيب برواد الفضاء الأربعة بالهتافات والتصفيق والعناق. وقال رائد الفضاءراجا شاري إن الرحلة سارت بسلاسة. وقد أخذ الرواد الأربعة معهم سلحفاة محشوة كتميمة لجلب الحظ، حيث بدأت السلحفاة تسبح في الهواء بعد وقت قصير من الإقلاع، مما يشير إلى فقدان الجاذبية.

ويعتبر ماورير، الذي يعمل لدى وكالة الفضاء الأوروبية، رائد الفضاء الثاني عشر من ألمانيا الذي يجري إرساله إلى الفضاء.

كما أن ماورير /51 عاما/ الذي ينحدر من ولاية زارلاند الصغيرة في غرب ألمانيا، هو أول ألماني يذهب إلى الفضاء منذ ثلاثة أعوام.

وكان من المقرر أن يجري تنفيذ عملية الإطلاق الأخيرة في آخر يوم أحد من شهر أكتوبر الماضي ولكن تم تأجيلها عدة مرات – أولاً بسبب الطقس، ثم بسبب مشكلة طبية طفيفة لأحد أفراد الطاقم، وأخيرا لحاجة مجموعة أخرى من رواد الفضاء للعودة إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية.

وكانت ناسا تعتمد على مركبة الفضاء الروسية سويوز لنقل روادها من وإلى محطة الفضاء الدولية. وبدأت شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك نقل الأطقم من العام الماضي بكبسولة دراجون التابعة لها.