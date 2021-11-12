الرياضة نادي سباقات الخيل يقيم حفله الـ 41

الرياض- البلاد

أقام نادي سباقات الخيل اليوم حفله السباقي الواحد والأربعين في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض.

واشتمل الحفل على 11 شوطاً للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد، من ضمنها شوطان رئيسان، تمثلا في الشوط العاشر والذي يليه، لتحدي نادي سباقات الخيل. وتوج مدير عام السباق سالم بن محفوظ إسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بالجائزة بعد فوز الفرس درة المغترة بالشوط العاشر، فيما سلّم صاحب السمو الملكي الفريق ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، كأس وزارة الدفاع الفئة الثالثة في الشوط الرئيسي الثاني، وآخر الأشواط للإسطبل أبناء هيف بن عبود القحطاني بعد فوز الجواد أوكو بالكأس، بحضور الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل المهندس مروان العليان.