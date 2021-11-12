الفن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة يحتفي برموز السينما المصرية!

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى، المقام في مدينة جدة ، في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر القادم، برموز السينما المصرية ومنها: 1/ سيكرم المهرجان النجمة ليلي علوي عن مشوارها الفني في السينما العربية والمصرية والذي بلغ حوالي 70 فيلم. 2/ كما يستضيف المهرجان أيقونة السينما العربية النجمة يسرا ، والتي ستقدم دورة متخصصة في التمثيل، وهو ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان. 3/ سيتم عرض فيلم “بره المنهج” للمخرج عمرو سلامة ومن بطولة ماجد الكدواني ، وهو يعد العرض الأول العالمي له في حفل ختام المهرجان. 4/ كما سيتم إقامة حفل غنائي للاحتفاء بإنجازات السينما المصرية من غناء المطربة ريما حشيش. 5/ سيشارك أيضا الفيلم المصري القصير “كان لك معايا” من بطولة محمود قابيل وصفية العمري ، في مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان. 6/ كما سيتم نسخ مرممة من أفلام مصرية تركت بصمتها في تاريخ السينما المصرية وذلك ضمن برنامج “كنوز البحر الأحمر” ومن هذه الأفلام “دعاء الكروان” و “حرب الفراولة” و “قليل من الحب كثير من العنف” و “الاختيار”.