عجائب أول جهاز من آبل فى التاريخ.. اعرف سعره وتاريخه

الملايين حول العالم مهتمون بالأنتيكات، وهي الأشياء الثمينة التي صنعت لأول مرة أو بخصائص ذات قدم أثري أو لها طابع نادر.

وبين الاشياء الثمينة ما عرض في مزاد عقد بولاية كاليفورنيا بأمريكا، من جهاز كمبيوتر خشبي صنعته شركة «آبل».

وبحسب سبوتنيك، يعتبر أول حاسوب طرحته شركة التكنولوجيا بالأسواق عام 1976، ومن المحتمل أن يصل سعره إلى حوالي مليون دولار.

تلك النسخة المعروضة في المزيد لم ينتج منها سوى 200 جهاز فقط، حين جمعها ستيف جوبز وستيف فوزنياك، يدويًا.

وبيعت في ذلك الوقت بمبلغ 666 دولارًا، وقدرت قيمة النسخة المعروضة في المزاد العلني في دار «جون موران» للمزادات.

والموجودة في مونروفيا القريبة من لوس أنجلوس، بما يتراوح بين 400 إلى 600 ألف دولار، لكنها قد تباع بأكثر من ذلك، بحسب توقعات المتخصصون والخبراء.

يعمل رغم مرور 50 عاما

الغريب في الأمر، أن الجهاز الذي يرجع تاريخه إلى حوالي 50 عامًا، يعمل بطريقة طبيعية حتى الآن، بحسب الخبير كوري كوهين.

وما يزيد تميز هذه النسخة أن علبتها مصنوعة من خشب «الكوا» من جزر هاواي.

وهو واحد من 6 أجهزة فحسب مزودة بخشب من هذا النوع، ورغم الإمكانيات البسيطة التي يتمتع بها الجهاز، إلا أن سعر قد يصل إلى مليون دولار أمريكي.

كانت دار «جون مارت» للمزادات قد أعلنت عنه يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدة أنه سيقام في جنوب كاليفورنيا.

وأشارت إلى أن الجهاز من طراز«آبل-1»، وهو أول حاسوب أنتجته شركة التكنولوجيا في الأسواق عام 1976.

والآن تطورت الشركة حتى أصبحت الرائدة في مجال التكنولوجيا، من حيث أجهزة الحاسوب وهواتف المحمول.

إذ تنتج الآن «آيفون»، ووصلت إلى النسخة الحاملة لرقم 13، وأيضًا جهاز الكمبيوتر المعروف باسم «ماك».