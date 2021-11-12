داني ألفيش يعود إلى برشلونة بفرمان من تشافي

منح مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، الضوء الأخضر لإدارة النادي للتعاقد مع البرازيلي المخضرم داني ألفيش (38 عامًا).



طبقًا ليومية “سبورت” الكاتالونية، فإن ألفيش عرض خدماته على برشلونة، بعد رحيله عن نادي ساو باولو البرازيلي الصيف الماضي.



ويعد داني ألفيش إحدى أيقونات برشلونة عبر التاريخ، إذ تقمص ألوان الفريق بين عامي 2008 و2016 وخاض معه نحو 400 مباراة.



حصد ألفيش 23 بطولة مع البارسا منها لقبين لدوري أبطال أوروبا و6 ألقاب للدوري الإسباني، وقدّم 101 تمريرة حاسمة معه.



وبالنظر إلى العلاقة القوية التي تجمعه مع تشافي، فإن المدرب الشاب وافق على انضمام داني ألفيش إلى برشلونة مُجددًا.