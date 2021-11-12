تنافسية سعودية في التجارة الإلكترونية

جدة – البلاد

تشهد التجارة الإلكترونية في المملكة نموا متسارعا ، خاصة تجارة التجزئة التي تعد إحدى أكثر القطاعات نشاطا، وتنجز من خلالها تقدما متواصلا في مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي.

بالأرقام حققت مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية نمو بنسبة 99.7 % خلال النصف الأول من العام الحالي لتتجاوز 31 مليار ريال مقابل 15.58 مليارا لنفس الفترة من العام الماضي 2020 ، وتصبح أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في العالم.

بداية تعد مبيعات التجارة الإلكترونية عبر شبكة “مدى” بداية مبكرة للتجارة الاليكترونية في المملكة ، والتي أكدت تطور وموثوقية نظامها المالي والمصرفي ، والاستجابة السريعة من القطاعات الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص القطاع التجاري شديد الارتباط بمختلف أنشطة السوق السعودي الأكبر في المنطقة ، وكذلك التجارة الاليكترونية العابرة للحدود.

بالأرقام قفز حجم مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى” ، وفق بيانات رسمية بنسبة 89 % على أساس سنوي مسجلا أكثر من 20 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021، مقارنة بنحو 10.6 مليارات بنهاية الربع الثالث من العام الماضي . وعلى القياس النصفي حققت مبيعات التجارة الإلكترونية 31 مليار ريال مقابل 15.5 مليارا لنفس الفترة من العام 2020.

ترتيب متقدم

بالنسبة للتجارة الالكترونية بشكل عام ، وبحسب تقرير سابق لغرفة الرياض (مرصد قطاع دعم الأعمال)، أصبحت السعودية أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية بالعالم، وأدى استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزايد أدى إلى زيادة فرص ممارسة التجارة الإلكترونية في العام الحالي ، وتمكينها من خلال زيادة قيمة المبيعات ونمو المدفوعات التجارية وارتفاع العائد الاقتصادي خاصة خلال وبعد الجائحة.

فقد شهدت المملكة نموا كبيرا مقارنة بالعالم وفقا لعدد مستخدمي الإنترنت نتيجة توفر الأجهزة المحمولة وشبكات الإنترنت والتي تعكس التطور المجتمعي المتسارع في استجابته لكل تقدم ، بالإضافة إلى زيادة دخل سكان المملكة مقارنة بمتوسط العالم، كل تلك العوامل أدت إلى ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت 82.6 %، العام الماضي، وزادت إلى 85 % العام 2021، في حين بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت عالميا لنفس السنة نحو 62.3 %، ويتوقع زيادتها إلى 63 %، خلال نهاية العام الحالي.

ووفق مؤشر “التجارة الإلكترونية بين الشركات إلى المستهلكين 2020” الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” جاءت السعودية في المركز الـ 11 بين مجموعة العشرين ، وتصدرت قائمة دول الشرق الأوسط في عدد مستخدمي الإنترنت، وتوسع خيارات الشحن والتوصيل وطرق الدفع الإلكترونية، وجذبت مبيعات التجارة الإلكترونية اهتمام المملكة لما وصل له حجم السوق العالمي للتجارة الاليكترونية ، وبدأت بتحفيز رواد الأعمال بالتوسع في هذا السوق.

وطبقا لبيانــات ســوق التجــارة الإلكترونيــة فــي الســوق الســعودي (com.stat) وبيانــات منظمــة التجــارة العالميــة ، ساهمت المملكــة بنصيب كبير فــي الســوق العالمــي للتجــارة الإلكترونيــة وتوقع معدل نمو سنوي 6.9 %. وفي هذا السياق قدّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات معاملات التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والشركات بنحو 30 مليار ريال لتكون أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فيما أشارت بيانات وزارة التجارة السعودية إلى ارتفاع عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة إلى 36447 متجرا نهاية العام الحالي.