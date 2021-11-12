بحضور وزير الرياضة.. انطلاق ورش العمل المشتركة مع “الآسيوي”

الرياض : البلاد

انطلقت مساء اليوم ورش العمل المشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس ملف السعودية 2027، ووفد الاتحاد القاري الذي بدأ اليوم زيارة رسمية تفقدية للملف السعودي.

ورحب سمو وزير الرياضة رئيس ملف السعودية 2027 في كلمته الافتتاحية لأعمال الورش بالوفد الآسيوي، منوّهاً بأهمية هذه الزيارة للاطلاع على خطط ملف السعودية 2027، وخطوة نحو دفع كرة القدم إلى الأمام، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى القارة الآسيوية.

وأضاف سموه قائلاً: “منذ أكثر من عام ونحن نعمل على هذا الملف بكل قوة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الفرصة مواتية لنا لنشارك بخططنا وشغفنا ورؤيتنا مع المعنيين في الاتحاد القاري، خصوصاً في لعبة كرة القدم التي تعد محوراً رئيساً وعنصراً مهماً يهم عشاق هذه اللعبة داخل المملكة وكذلك على مستوى القارة الآسيوية، وتنفيذاً أيضاً لرؤية المملكة 2030 التي تضع الرياضة عامة وكرة القدم خاصة ضمن أولوياتها، لذا فنحن اليوم قادرون على أن نستضيف حدثاً قارياً ضخماً كهذه البطولة، وفق ما نملكه من معطيات ودعم غير مسبوق من قبل قيادة هذا الوطن الغالي، وهو الأمر الذي نسعد به اليوم بحضور الوفد الآسيوي للاطلاع على كافة تفاصيل وخطط ملف السعودية 2027”.

من جهته أكد نائب رئيس ملف السعودية 2027 رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في كلمته خلال الورش، أن استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا تعد أمراً مهماً جداً للمملكة، لمنح الفرصة بشكل أكبر للأسرة الآسيوية للوقوف على التطور الكبير الذي تعيشه المملكة في الآونة الأخيرة في كل المجالات، وأنها أصبحت عاصمة لمختلف الرياضات في مقدمتها كرة القدم”.

واستكملت أعمال ورش العمل بعروض تقديمية من اللجان والجهات ذات العلاقة، أكّدت مدى جاهزية واستعداد المملكة لاستضافة 24 منتخبًا آسيويًا في عام 2027، على أن يكمل الوفد الآسيوي بعد غدٍ الأحد البرنامج المعد له سلفاً لتفقد مرافق وملاعب ملف السعودية 2027.