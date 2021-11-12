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السديس: حصول خطاط الكعبة المشرفة على الجنسية السعودية تجسيد لاهتمام القيادة بالحرمين

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1443 هـ      12 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- أولت الحرمين الشريفين اهتمامًا بالغًا، وسخرت كافة الإمكانيات لخدمة قاصديهما، كما قدمت للعاملين فيهما كامل الدعم والتطوير؛ وقد تجسد ذلك في منح مختار عالم الجنسية السعودية؛ والذي اصطفاه الله ليكون خطاط الكعبة المشرفة لعقدين من الزمان.

وتقدم معاليه بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-؛ على ما يقومون به من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والعاملين فيهما، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يجزيهما خير الجزاء في سبيل ما يقدم من خدمات مميزة، واهتمام بالغ كان له الأثر في تميز الخدمات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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