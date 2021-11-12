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إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة للقادمين من خارج المملكة

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1443 هـ      12 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، إضافة خدمة جديدة تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي، مشيرةً إلى أن الخدمة تكون فعالة على تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا” بعد التسجيل في منصة “قدوم”، والوصول إلى المملكة.

وحثت وزارة الحج والعمرة وسدايا عموم مستخدمي تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا” إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) و(Galaxy Store).

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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