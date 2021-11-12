إصابة أغويرو قد تدفعه إلى الاعتزال المبكر

يواجه مهاجم برشلونة الإسباني سيرغيو أغويرو (33 عامًا) الاعتزال المبكر بسبب إصابة تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفور ألافيس يوم 30 أكتوبر الماضي في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وشخّص أطباء الفريق إصابة أغويرو بقصور في عضلات القلب وهي نفس الإصابة التي أجبرت حارس مرمى ريال مدريد السابق إيكر كاسياس على الاعتزال.



النادي الكاتالوني كان قد أصدر بيانًا يقضي بابتعاد أغويرو عن الملاعب لمدة 3 أشهر بتوصية من الطاقم الطبي للفريق.



وبحسب يومية “ماركا” الإسبانية فإن مصادر داخل النادي ذكرت بأن أغويرو يواجه شبح الاعتزال المبكر بفعل إصابته.



وفد أغويرو إلى برشلونة طليعة الموسم الجاري 2021-2022 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة مجانية.