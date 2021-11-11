251.4 مليون إصابة بكورونا حول العالم

البلاد : متابعات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 251.4 مليون إصابة حتى صباح اليوم الخميس، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 7.35 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 251 مليونا و 407 آلاف.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و72 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و 347 مليون جرعة.