21 اتفاقية اعتماد برامجي مع جامعة أم القرى

مكة المكرمة : البلاد

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اليوم الخميس 6 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 11 نوفمبر 2021م، اتفاقية اعتماد برامجي مع جامعة أم القرى، وذلك بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، بمقر الجامعة بمكة المكرمة.

وشملت الاتفاقية توقيع 21 برنامجاً في تخصصات الطب والجراحة، وطب وجراحة الأسنان، والتمريض، ودكتور صيدلي، وطب المختبرات، والتغذية الإكلينيكية، والعلاج الطبيعي، وصحة البيئة، والوبائيات، وإدارة وتقنية المعلومات الصحية، والتوعية والتعزيز الصحي، والهندسة الصناعية، وهندسة التشييد، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، والهندسة البيئية، والإعلام، وإدارة أعمال، والسياحة والفندقة، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والكيمياء، وتصميم الأزياء.

وتعدّ جامعة أم القرى من الجامعات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة، ولديها ستة برامج حاصلة على الاعتماد البرامجي، كما أنها تقدم في مقرها الرئيس وفروعها ما يقارب (150) برنامجاً.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.