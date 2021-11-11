ولي العهد يؤكد وقوف المملكة إلى جانب العراق

نيوم- واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، أمس الأول، بدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة رئيس الوزراء العراقي إثر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دولته، متمنياً له دوام الصحة والعافية، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعباً، بما يعزز أمنه واستقراره.

فيما عبر رئيس الوزراء العراقي من جهته، عن الشكر لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة التي تعكس متانة العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني في بداية الاتصال بإعلان سمو ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.