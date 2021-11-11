هازارد يرغب بالانتقال إلى هذا الفريق!

باتت وضعية الدولي البلجيكي إدين هازارد سيئة مع منذ التحاقه بريال مدريد الإسباني عام 2019 قادمًا من تشيلسي.



الإصابات المتتالية وانحدار المستوى الفني جعلا هازارد (30 عامًا) حبيسًا لمقاعد البدلاء وغير جاهز بدنيًا في معظم الأوقات.



ويبحث النادي عن مخرج لهازارد في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، لإعادة جزء من الـ100 مليون يورو التي دفعها لتشيلسي.



جاك ويلشير، وهو لاعب سابق في أرسنال، قال لشبكة “توك سبورت” الإنجليزية إن هازارد سيرغب في اللعب مع نيوكاسل يونايتد.



وأوضح ويلشير أن هازارد يحب العودة إلى الدوري الإنجليزي حيث نشط بين عامي 2012 و2019 مع تشيلسي كأحد أفضل لاعبي العالم.



التقارير الإنجليزية تحدثت أن نادي نيوكاسل يونايتد أرسل بالفعل عرضَا إلى ريال مدريد بقيمة 50 مليون يورو، لكن لم يتلق الرد إلى الآن.