نائب أمير المدينة يُكرِّم خريجي البرنامج المتقدم للأداء الحكومي المتميز

المدينة المنورة : البلاد

كرّم ‫صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة خريجي البرنامج المتقدم للأداء الحكومي المتميز، البالغ عددهم 62 خريجًا يمثلون أبرز قيادات القطاعات الحكومية على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال رعاية سموه للحفل الختامي للملتقى الذي نظمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة بمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة.

وتناول الملتقى الثالث لقادة برامج ومكاتب تحقيق الرؤية -الذي تواصلت فعالياته على مدار 13 يومًا تدريبيًا بعنوان “استشراف المستقبل ودوره في التخطيط الإستراتيجي في الأجهزة الحكومية”- عددًا من الموضوعات التي تتطلب اكتساب مهاراتها قيادات القطاع الحكومي بما يُسهم في مواكبة برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، كتحليل السياسات العامة والتخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء والإبداع في العمل الحكومي.

وشارك في تقديم البرنامج العديد من المفكرين المتخصصين في هذا المجال، حيث اختتمت فعاليات الملتقى بتقديم برنامج تدريبي بمشاركة عدد من المهتمين بالإدارة الحكومية على مستوى المنطقة.