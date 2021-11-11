مباريات نارية تنتظر ستيفين جيرارد مع أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس تعيين ستيفين جيرارد مدربًا للفريق بعقد يمتد لموسمين ونصف.



وسيخلف جيرارد (41 عامًا) المدرب السابق دين سميث الذي أقيل الأحد الماضي. بعد 5 خسارات متتالية في البريميرليغ.



قاد ستيفين جيرارد فريق غلاسكو رينجرز الاسكتلندي الموسم الماضي للفوز بالدوري المحلي من دون خسارة واحدة.



ووقع اختيار ملاك نادي أستون فيلا عليه لانتشال الفيلانز من كبوته الحالية، إذ يفصله عن مناطق الهبوط نقطتين فقط.



سيفتتح جيرارد وهو أعظم لاعب في تاريخ ليفربول، مشواره مع أستون فيلا بمباريات من العيار الثقيل في البريميرليغ.



إذ يلعب أمام مانشستر سيتي في الأول من ديسمبر، ثم ضد ليستي يوم 5 ثم ليفربول يوم 11 من نفس الشهر.



قبل ذلك، سيخوض جيرارد مباراتين أمام برايتون وكريستال بالاس يومي 20 و27 نوفمبر الحالي.