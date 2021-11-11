الرياضة

مباريات نارية تنتظر ستيفين جيرارد مع أستون فيلا

محمد ابو الوفاaccess_time6 / ربيع الآخر / 1443 هـ      11 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
ستيفين جيرارد مدرب أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس تعيين ستيفين جيرارد مدربًا للفريق بعقد يمتد لموسمين ونصف.


وسيخلف جيرارد (41 عامًا) المدرب السابق دين سميث الذي أقيل الأحد الماضي. بعد 5 خسارات متتالية في البريميرليغ.


قاد ستيفين جيرارد فريق غلاسكو رينجرز الاسكتلندي الموسم الماضي للفوز بالدوري المحلي من دون خسارة واحدة.


ووقع اختيار ملاك نادي أستون فيلا عليه لانتشال الفيلانز من كبوته الحالية، إذ يفصله عن مناطق الهبوط نقطتين فقط.


سيفتتح جيرارد وهو أعظم لاعب في تاريخ ليفربول، مشواره مع أستون فيلا بمباريات من العيار الثقيل في البريميرليغ.


إذ يلعب أمام مانشستر سيتي في الأول من ديسمبر، ثم ضد ليستي يوم 5 ثم ليفربول يوم 11 من نفس الشهر.


قبل ذلك، سيخوض جيرارد مباراتين أمام برايتون وكريستال بالاس يومي 20 و27 نوفمبر الحالي.

 

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