علاقة غريبة بين الهواء الملوث والاكتئاب.. احترس من هذا الأمر

الهواء الملوث من المعروف ضرره البالغ على الصدر والجيوب الأنفية، لكن يبدو أن الهواء الملوث له أصرار أخرى على الصحة العامة أثبتتها الأبحاث الحديثة.

وبحسب سبوتنيك، فقد وجد باحثون من الصين والولايات المتحدة أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات هواء ملوث أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

من أولئك الذين يعيشون في مناطق ذات هواء نظيف.

وبحسب التقرير فإنه يمكن أن يتطور الاكتئاب لدى الجميع.

لكن البعض يكون أكثر عرضة للإصابة به بسبب عوامل متعددة، بحسب ما أوضح موقع الأكاديميات الوطنية للعلوم.

حلل باحثون من معهد ليبر لتنمية الدماغ وجامعة جونز هوبكنز وجامعة بكين بيانات 352 متطوعًا يعيشون في العاصمة الصينية بيكين.

وبناءً على التنميط الجيني لكل منهم، قام العلماء بحساب درجة خطر الإصابة بالاكتئاب.

وجمع الباحثون معلومات حول مقدار تعرض الأشخاص لتلوث الهواء خلال الأشهر الستة الماضية.

ثم أجبروا المشاركين بعد ذلك على الخضوع لسلسلة من الاختبارات المعرفية استخدم فيها الباحثون التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي لتتبع مناطق الدماغ التي تم تنشيطها.

قارن العلماء أيضًا الشبكات العصبية التي تم الحصول عليها من أنسجة أدمغة الموتى مع تلك الخاصة بالمشاركين في التجربة.

ووجدوا أنه الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي أعلى للاكتئاب هم الذين يعيشون في مناطق أكثر تلوثًا.