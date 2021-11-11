تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان من الإندماج بسوق العمل

البلاد : متابعات

كشفت إدارة الضمان بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن تمكين 6 آلاف من مستفيدي الضمان القادرين على العمل خلال الستة أشهر الماضية بعد تدريبهم وتأهيلهم للإندماج بسوق العمل من خلال وحدات التمكين في مكاتب الضمان الاجتماعي.

وأوضح مدير الفرع الدكتور محمد الحربي أن وحدات التمكين في المنطقة قدمت خلال المدة ذاتها أكثر من 17 ألف برنامج تدريبي لجميع مستفيدي الضمان القادرين على العمل والتابعين لهم، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تأهيل القوى البشرية الوطنية للتحول من الرعوية إلى التنموية ومن الاعتمادية إلى الاستقلالية.