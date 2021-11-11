بعد تعادله مع أستراليا.. الأخضر السعودي يقترب من المونديال

جدة – هلال سلمان
حافظ منتخبنا الوطني على صدارة المجموعة الثانية بعد أن عاد بنقطة ثمينة من ميدان نظيره الأسترالي بتعادله معه سلبيا في سيدني اليوم، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
دخل منتخبنا اللقاء بحذر وسط ضغط عال من لاعبي منتخب أستراليا على حامل الكرة والتحامات بدنية قوية، وتأثر اللعب في الشوط الأول بهطول الأمطار بغزارة، ومع ذلك سنحت للأخضر أول فرصة عبر سالم الدوسري الذي سدد كرة صدها الدفاع، ثم كرة سلمان الفرج الذي دخل للمنطقة وسدد كرة اصطدمت بالدفاع أيضا، فيما كان اعتماد أصحاب الأرض على الكرات الثابتة لاستغلال طول القامة، وجاءت أخطر فرص أستراليا بعرضية لم تجد المندفع جاكسون إيرفين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، توقفت الأمطار ما ساهم في نقل الكرة بشكل أفضل، وكثف الأستراليون من ضغطهم وارتكبوا العديد من الأخطاء في منتصف الملعب، خصوصا ضد عبدالإله المالكي، وتحصل العمري على إنذار في الدقيقة 56، وتصدى حارس منتخبنا محمد الربيعي لتسديدة ماثيو ليكي كأخطر فرص (الكنغر) الأسترالي (د 59)، ثم نال البليهي إنذارا (د 62)، وعادت الأمطار لتهطل بغزارة، ومن كرة ثابتة نفذها مابيل تصدى الربيعي لأخطر فرص أستراليا على مرتين بعد أن تابعها عزيز بيهيتش (د 65)، ثم خرج مابيل ونزل مكانه ديوك لاعب التعاون السابق، ورد رونار بإشراك صالح الشهري مكان فراس البريكان (د 73).
ثم سدد الفرج كرة قوية صدها الحارس ماثيو رايان (د 75)، ثم خرج سوتر وليكي ونزل مكانهما ديجينيك لاعب الهلال السابق ونبوت ذو الأصول اللبنانية (د 78)، ومن هجمة منسقة سدد سالم بين يدي رايان (د 80)، ومرت رأسية الشهري بجانب القائم في أخطر فرص الأخضر (د 83)، وسدد سالم كرة قوية تصدى لها الحارس الأسترالي بعدها بدقيقتين، ونزل دوغان وماغري مكان بويل وهروسيتش (د 87)، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي الذي حافظ به منتخبنا على صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة مقابل 10 لأستراليا.