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برنامج للتخلص من النفايات الزراعية بمحافظة فيفاء

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع الآخر / 1443 هـ      11 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جيزان : متابعات

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان اليوم، برنامجًا إرشاديًا بعنوان “الممارسات الزراعية الجيدة للتخلص من المخلفات الزراعية”، وذلك بإحدى مزارع وادي شكر بمحافظة فيفاء.

وتضمن البرنامج الإرشادي توعية المزارعين بكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية في إعداد السماد، واستعراض الطرق الحديثة الصديقة للبيئة في إدارة وتدوير المخلفات الزراعية، فضلا عن تنفيذ تجارب ميدانية للممارسات الزراعية للتخلص من النفايات الزراعية التي تسهم في تجاوز خطر الحرائق الناتج عن حرق المخلفات الزراعية.

وشارك في البرنامج عدد من المتخصصين، وذلك بالتعاون مع كل من محافظة فيفاء والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان والدفاع المدني.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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