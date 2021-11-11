برنامج للتخلص من النفايات الزراعية بمحافظة فيفاء

جيزان : متابعات

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان اليوم، برنامجًا إرشاديًا بعنوان “الممارسات الزراعية الجيدة للتخلص من المخلفات الزراعية”، وذلك بإحدى مزارع وادي شكر بمحافظة فيفاء.

وتضمن البرنامج الإرشادي توعية المزارعين بكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية في إعداد السماد، واستعراض الطرق الحديثة الصديقة للبيئة في إدارة وتدوير المخلفات الزراعية، فضلا عن تنفيذ تجارب ميدانية للممارسات الزراعية للتخلص من النفايات الزراعية التي تسهم في تجاوز خطر الحرائق الناتج عن حرق المخلفات الزراعية.

وشارك في البرنامج عدد من المتخصصين، وذلك بالتعاون مع كل من محافظة فيفاء والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان والدفاع المدني.