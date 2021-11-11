المفتي العام يستقبل مساعدي فروع الإفتاء

الرياض-واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ, ونائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المشرف على مكتب سماحة مفتي عام المملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد امس، مساعدي مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة.

وأكّد سماحته في كلمته لمساعدي مديري الفروع أهمية الدور الذي تقوم به الفروع في خدمة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، حاثاً إياهم على الاستفادة من اللقاءات التي تقدمها الرئاسة لهم وما يقدم فيها.

من جهة أخرى افتتح مدير عام الموارد البشرية بالرئاسة مشعان مرزوق المطيري اللقاء السنوي لمساعدي مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة وذلك بقاعة التدريب بمبنى الرئاسة. وأكد المطيري في كلمته على أهمية هذه اللقاءات في تبادل الخبرات والالتقاء بمسؤولي الرئاسة، عقب ذلك قدم ممثلو إدارات العموم في الرئاسة العامة للإفتاء أوراق عمل كل إدارة في مجال اختصاصها. وفي نهاية اللقاء فُتح باب المناقشة وتقديم الآراء.