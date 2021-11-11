الوسطية والاعتدال ركيزة أساسية في النهج الأصيل للمملكة العربية السعودية ، وتؤكد على ذلك في سياستها ومواقفها وإسهاماتها العالمية الداعمة لهذه القيم الإنسانية ، ولطالما اتخذت خطوات قوية وسياسات حازمة تجاه التشدد والعنف ومواجهات ناجحة باترة للإرهاب، وأصبحت التجربة السعودية أنموذجا في ترسيخ الحوار ونشر الوسطية ونبذ خطاب الكراهية في العالم ، وقد سجلت في ذلك ريادة تاريخية من خلال مراكز الحوار ودعم جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.

ايضا الدعوة المتجددة لتفعيل وتعزيز المشتركات الإسلامية والإنسانية ، وتأكيدها على هذا النهج الأخلاقي والمبدأ الإنساني بين دول العالم لتطبيق المواثيق والعهود الدولية الداعمة والمؤيدة للخير والسلام ، وتفعيل دور الأمة الإسلامية الواجب كقدوة في ذلك، اتباعا لتعاليم الدين السمح الحنيف ، وتلاقي الأمة مع العالم في هذا الاتجاه.

وتعزيزا لهذه القواسم احتضنت العاصمة الأمريكية واشنطن، منتدى “وثيقة مكة المكرمة لتعزيز الوحدة والتعايش العالمي: تعاون الأديان من أجل الأمن والصحة والتنمية”، بمشاركة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد العيسى، والمديرة التنفيذية لمكتب البيت الأبيض للشراكات القائمة على العقيدة والجوار، ونخبة من قادة السياسة والفكر ورؤساء وأعضاء المراكز الفكرية والبحثية والأكاديمية ، وهو حضور رفيع يعكس المسؤولية المشتركة في الوصول إلى عالم متماسك بالحوار والتواصل الحضاري.