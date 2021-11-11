الفيصل يتسلم تقرير «الهيئة» ويستقبل وزير الحج والعمرة

جدة – البلاد

تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، تقريرًا عن أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مقر الإمارة بجدة مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد العمري، الذي اطلع سموه على محتوى التقرير المتضمن البرامج والفعاليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

كما استقبل سموه، في مقر الإمارة بجدة، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.

وهنّأ سموه الدكتور الربيعة بمناسبة تعيينه وزيرًا للحج والعمرة، سائلًا الله له العون والتوفيق في مهام عمله الجديد.