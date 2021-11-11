اختتام مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021

أبو ظبي : البلاد

اختتمت اليوم مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021 الذي أقيم في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بحضور نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي.

واستمر التمرين لمدة تزيد عن 30 يومًا، حققت خلاله المجموعة المشاركة من القوات الجوية الملكية السعودية نجاحًا كبيرًا، أشاد به جميع المشاركين من الدول الصديقة.

وتضمنت مراحل التمرين العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات لمختلف أساليب القتال الجوي، وتنوع الطلعات الجوية النهارية والليلية، وتنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لتعزيز مهارات مجموعة القيادة والسيطرة على سرعة رد الفعل والتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، وكذلك تدريب الأطقم الجوية على كثافة العمليات الجوية، والتدريب على سلامة الطيران.

وشملت المناورات الختامية العديد من التكتيكات العسكرية الجوية المختلفة، نفذها الطيارون السعوديون بكل مهارة وإتقان.

وأكد نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية أن المشاركة تهدف لتعزيز العلاقات بين المملكة ودولة الإمارات والدول السبع المشاركة في التمرين، وكذلك تحقيق أعلى مستويات التوافق ودمج القوات في ظل التحالفات الدولية، حيث تحققت الأهداف المرجوة من التمرين بتضافر الجهود من الجميع.