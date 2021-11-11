أمير القصيم يطلع على أعمال مدرسة القيادة الجديدة ومركز أضرار المركبات

البلاد : واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على أعمال مدرسة القيادة الجديدة للرجال والنساء، ومركز تقدير أضرار المركبات التابع للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم).

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الإمارة اليوم , مدير مرور المنطقة العميد صالح العواجي، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والوكيل للشؤون الأمنية بإمارة المنطقة الدكتور نايف المرواني.

واستمع سموه لشرح من مدير مرور المنطقة عن أعمال المدرسة التي تم افتتاحها مؤخرًا، بالإضافة إلى مركز تقدير أضرار المركبات.

وبين العواجي، أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار تسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة بأقرب وقت ممكن، واستقبال الراغبين من المتدربين والمتدربات لتعليم قيادة السيارات، مشيرًا إلى تشغيل المركز بالتعاون مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى، لتقديم الخدمات لمختلف فئات المركبات وتطوير إجراءات العمل في تقدير أضرار المركبات من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة، بنظام إلكتروني شامل يُسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة لخدمة المستفيدين من هذه الخدمات التي تسهم في اختصار الوقت والجهد والتسهيل عليهم في الحصول على رخص القيادة، مؤكدًا أهمية تعزيز الجهود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لحفظ حقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنية عالية وإحترافية فنية معتمدة، وفق أسس ومعايير عالية ونظم إلكترونية دقيقة.