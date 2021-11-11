الرياضة أخضـر السهـام يشـارك في الآسيـوية بـ “بنجـلاديش”

الدمام- حمود الزهراني

غادرت بعثة المنتخب السعودي للسهام اليوم الخميس باتجاه مدينة دكا البنجلادشية، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للسهام التي تنطلق رسمياً في الثالث عشر من نوفمبر الجاري، وتستمر منافساتها حتى 19 من الشهـر نفسه. وترأس البعثة السعودية عبدالرحمن الشدوخي المدير التنفيذي للاتحاد، الذي سيشارك في اجتماعات الاتحاد الآسيوي غداً الجمعة، فيما يشرف على أخضر السهام فنياً البريطاني بول روبرتس، الذي اختار كلاً من: ضاوي العتيبي، علي الشمراني، مجدي الصبحي للمشاركة في منافسات “القوس المركب”، ويشارك في “القوس الأولمبي” منصور علوي، راشد السبيعي، عبدالرحمن الموسى، ويرافق البعثة الإداري باسم الغامدي والمدير الفني للاتحاد طاهر كرار، بينما يشارك في البطولة الحكم السعودي سلمان الهلالي، الذي تم اختياره وترشيحه من قبل الاتحاد الآسيوي للسهام. يذكر أن البطولة ستنطلق بالتدريب الرسمي للمنتخبات المشاركة يوم 13 نوفمبر، على أن تقام في اليوم التالي المنافسات والأدوار التأهيلية، ثم النهايات خلال الفترة من 15-19 نوفمبر الجاري.