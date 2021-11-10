4 مكونات متوفرة في كل منزل لتفتيح الركب والأكواع

الركب والأكواع الداكنة هي مشكلة شائعة إلى حد ما ومع ذلك ، فإن الخبر السار هو أن هناك مجموعة من المكونات الطبيعية الفعالة للغاية التي يمكن أن تساعد في تفتيح هذه المناطق ومتوفرة في كل منزل

وصفة الليمون وصودا الخبز

يحتوي الليمون على خصائص مميزة لتفتيح البشرة وتبييضها

خذي نصف ليمونة ورشي القليل من صودا الخبز عليها

افركي مرفقيك وركبتيك برفق باستخدام هذا واتركي المنتج على بشرتك لمدة 10-15 دقيقة

اشطفيه بالماء الدافئ وكرري العملية مرة واحدة يوميًا

وصفة الخيار

خذي شريحة من الخيار وافركي مرفقيك وركبتيك لمدة تصل إلى 5 دقائق

سيؤدي ذلك إلى إزالة جميع خلايا الجلد الميتة وتفتيح البشرة وترطيبها من أعماقها

وصفة الكركم

الكركم له خصائص ممتازة في تفتيح البشرة وشفاء البشرة

يمكن مزج بعض مسحوق الكركم النقي مع الحليب الخام وتدليكه على مرفقيك وركبتيك

اتركيه لأطول فترة ممكنة واغسله بالماء البارد

كرري حسب الرغبة

وصفة البطاطس

البطاطس وعصيرها مبيضات البشرة الطبيعية الممتازة

يمكنك أخذ شريحة من البطاطس وفركها على مرفقيك وركبتيك للحصول على تأثير تفتيح البشرة