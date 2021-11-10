12 عادة سيئة تعطل فقدان الوزن احذريها

نهدف جميعًا إلى أن نكون بصحة جيدة لكن بعض الأخطاء يمكن أن تدمر أفضل جهودنا في فقدان الوزن ونستعرض لكي 12 خطأ يوقف عملية إنقاص الوزن يجب عليك تجنبها تمامًا حتى تتمكني من الوصول إلى الوزن المثالي في وقت أقرب

1. تناول وجبة ثقيلة قبل النوم مباشرة

إذا كنتي قد ابتعدت عن الطعام طوال اليوم (من أجل إنقاص الوزن) ثم تناولت أثقل وجبتك في الليل فهذا خطأ كبير

لا تجوعي طوال اليوم وتستسلمي للرغبة الشديدة في الليل وينتهي بك الأمر بشراهة في الأكل فمن السهل أيضًا الوصول إلى وجبات خفيفة غير صحية وعالية السعرات الحرارية مثل الشوكولاتة والبسكويت والحلويات

الوجبات الخفيفة هي أفضل رهان لكبح الجوع مع الشعور بالراحة طوال الليل

2. شرب المشروبات المحلاة قبل النوم

حتى لو كانت عصير الفاكهة أو مجرد علبة صغيرة من المشروبات الغازية تجنبي شرب المشروبات المحلاة في الليل لأنها ستسبب ارتفاعات حادة في الأنسولين

ومع التمثيل الغذائي البطيء في الليل ، ستحصلي كل تلك السعرات الحرارية الزائدة يتحول هذا الهرمون إلى دهون

أيضًا ، هناك احتمالات بأن يوقظك هبوط الأنسولين اللاحق في منتصف الليل للحصول على علاج سريع لأنكي تشعري بالجوع مرة أخرى.

3. النوم في بيئة غير مريحة

إذا كان محيط نومك حارًا ورطبًا ، وإذا كان السرير غير مريح ، فمن المحتمل أنكي لن تحصلي على نوم جيد ليلاً

من الضروري أن تنامي بهدوء في الليل حتى يتمكن الجسم من الراحة والتعافي وإعادة ضبط التمثيل الغذائي من أجل حرق المزيد من السعرات الحرارية في اليوم التالي.

4. التمرن بالقرب من وقت النوم:

نحن نعرف بعض الأشخاص المهووسين باللياقة البدنية الذين لن يفوتوا التدريبات الخاصة بهم لأي شيء في العالم ، وإذا لم يتمكنوا من إيجاد وقت خلال اليوم لشد عضلاتهم ، فسيضغطون على القليل من التمرين بشكل صحيح قبل وقت النوم

سوف يمنحك التمرين قبل النوم دفعة من الطاقة التي من شأنها أن تعرقل جدول نومك من الناحية المثالية ، يجب أن تكون هناك فجوة من 5 إلى 6 ساعات بين التمرين ووقت النوم.

5. احتساء فنجان من القهوة على السرير

لدى العديد عادة تناول فنجان قهوة ساخن بعد وقت العشاء

يؤثر تناول الكافيين قبل النوم على إنتاج هرمون النوم “الميلاتونين” ، مما يمنعك من النوم جيدًا

في الواقع ، تناول فنجان القهوة الأخير قبل 8 ساعات من موعد النوم حتى لا يتعارض مع إيقاع الجسم اليومي الطبيعي.

6. التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي أثناء محاولة النوم

يقوم بعض الأشخاص بحفظ محتوى الوسائط الاجتماعية لوقت النوم ويقضون الكثير من الوقت على هواتفهم أو أدواتهم أثناء القيام بذلك

تمامًا مثل الكافيين ، يمكن للضوء الأزرق المنبعث من الهواتف والأجهزة الأخرى أن يتداخل مع إيقاع الساعة البيولوجية للجسم ويزعج نومك في الليل

ابتعدي عن جميع الأدوات قبل ساعة واحدة على الأقل من موعد النوم حتى يكون لدى الجسم وقت كافٍ للبناء على الميلاتونين.

7. إنهاء العشاء مع الحلوى

سيكون من الصعب للغاية إنقاص الوزن إذا كنتي معتادة على إنهاء العشاء مع حلوى

يمكنك الحصول على مثل هذا العلاج من حين لآخر ولكن ليس كل ليلة ومن المرجح أن تجدي تلك السعرات الحرارية الزائدة (والفارغة في الغالب) مكانها حول خصرك.

8. تناول العشاء بعد فوات الأوان

نعلم جميعًا أن عملية الأيض لدينا تنخفض في نهاية اليوم ، ومع تناول العشاء بعد فوات الأوان ، سيجد الجسم صعوبة في حرق السعرات الحرارية الزائدة وقد تستيقظ تعاني من مشاكل في المعدة أيضًا .

9. تناول العشاء أمام التلفزيون

من الصعب أن تأكلي بانتباه إذا تناولتي العشاء أثناء مشاهدة برنامجك التلفزيوني المفضل أو الشراهة

تناولي كل وجبة دون أي مشتتات (بدون هاتف أو تلفاز أو كمبيوتر محمول أو حتى مجلة) حتى لا تفرطي في تناول الطعام وتكوني على دراية بما تأكليه وكميته.

10. الأكل من طبق عشاء أكبر

تحققي من حجم طبق العشاء الخاص بكي ، فمن الأفضل أن يكون 8 بوصات

سيساعدك تغيير حجم طبق العشاء إلى طبق أصغر في التحكم في جزء معين وستتناولي سعرات حرارية أقل تلقائيًا.

11. طلب الطعام من الخارج

ليست فكرة جيدة على الإطلاق قومي بطهي وجبات الطعام الخاصة بكي حتى يكون لديك فكرة عن المكونات وعدد السعرات الحرارية في العشاء

12. عدم الحصول على 7 ساعات من النوم

الحصول على نوم جيد ، وذلك أيضًا لمدة 7 إلى 8 ساعات على الأقل ، يمكن أن يفعل المعجزات لعملية فقدان الوزن بأكملها

يمكنك حرفيًا عدم تناول الطعام أثناء النهار وممارسة الرياضة بجنون لساعات ، ولكن بدون نوم جيد ليلاً

كلما نمتي بشكل أفضل في الليل ، زادت فرص حرق الجسم للدهون

أيضًا ، عندما تستيقظي ، ستستيقظي مع أيض قوي ومستويات منخفضة من هرمون الجريلين (وهو الهرمون الذي يجعلكي جائعة)

بالإضافة إلى ذلك ، فإن النوم لمدة 7 ساعات يساعد في تقليل مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) ، وهو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة دهون البطن