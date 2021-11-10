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وزير الداخلية يطلق عدداً من ظباء الريم والمها العربي بمحمية الملك عبدالعزيز

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع الآخر / 1443 هـ      10 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

التنهات : البلاد

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، اليوم، المحمية، كما تم إطلاق عدد 70 من ظباء الريم، و 20 من المها العربي ( الوضيحي ).

ويأتي إطلاق هذه الأنواع من الكائنات الفطرية ضمن إطار جهود المحمية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والقوات الخاصة للأمن البيئي، في إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، ولما لها من دور كبير في النظام البيئي، كما أنها تمثل جزءً من التراث الحضاري والتراث الطبيعي للمملكة وتسهم في إعادة التوازن البيئي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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