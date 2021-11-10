واتساب تستعد لخاصية فريدة من نوعها من أجل 2 مليار شخص

يترقب الملايين حول العالم ما ستفعله شركة فيسبوك تحت مسماها الجديد “ميتا”، خاصة مع حديث عن طفرة تكنولوجية كبرى.

وهنا بالفعل يعمل عملاق التواصل الاجتماعي الشهير على تطوير خاصية جديدة في منصة التراسل الفوري الشهيرة واتساب.

وهي ميزة تسمح بإرسال واستقبال النقود من خلال التطبيق الذي يستخدمه حوالي 2 مليار شخص.

وتستعد الشركة الأمريكية أيضا لطرح هذه الميزة في عدد محدود من الدول فقط أولا ثم إلى جميع أنحاء العالم.

وبحسب سكاي نيوز، فإنه في الشهر الماضي، عثر مطورو XDA، وهم مجموعة تعمل على تطوير برمجيات الهواتف المحمولة، على رمز داخل إصدار سابق من واتساب تجريبي اقترح أنه سيبدأ في طلب التحقق من المستخدمين لإرسال واستقبال الأموال باستخدام التطبيق.

ووجدوا أيضا في أحدث إصدار تجريبي من التطبيق، تكاملا جديدا مع تطبيق محفظة نقود تسمى Novi خاصة بشركة Meta، بحسب موقع «tech times» التقني.

Novi متاحة حاليًا للتنزيل، وهناك منها برنامج تجريبي للمستخدمين في الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وتتيح إرسال الأموال واستلامها بدون رسوم عبر الحدود باستخدام عملة Pax Dollar، وهي عملة رقمية مدعومة بالدولار الأمريكي.

يُلاحظ أن «Novi» أظهرت نيتها في جعل نظام الدفع الخاص بها آمنًا ومشفّرًا، وهذا على الأرجح سوف يجعلها أيضا تطالب مستخدميها بالتحقق من هوياتهم قبل التمكن من استخدام نظام الدفع الخاص بها.

متى تطرح واتساب ميزة إرسال واستقبال النقود رسميا؟

سلاسل الكود التي تم العثور عليها تتمحور حول عملية تحقق يتم تصنيفها بكلمة «novi»>

ويتوافق هذا الرمز مع تقرير صادر عن موقع «WABetaInfo» المختص بتتبع أخبار وتحديثات واتساب، نشر فيه لقطة شاشة تثبت أن واتساب في طور اختبار تكامل «Novi» داخل تطبيق المراسلة.

ويخطط واتساب لاستخدام محفظة Novi المالية لإرسال واستقبال النقود عبر منصته.

ولكن حتى الآن، لا يوجد مخطط زمني واضح للموعد الذي سيتمكن فيه المستخدمون من بدء إرسال واستقبال الأموال.

وليس من الواضح أي المناطق ستكون جاهزة أولا لدمج Novi في واتساب.