نائب أمير منطقة المدينة المنورة يدشن “مركز شمل” للرؤية والحضانة

المدينة المنورة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، “مركز شمل” للرؤية والزيارة والحضانة في كلاً من محافظة العلا وينبع ومهد الذهب، التي تُعد أحد مبادرات وزارة العدل للتحول الوطني وتنفذها جمعية توافق للإصلاح الأسري بمنطقة المدينة المنورة.

واطلّع سموه خلال زيارته لمقر الجمعية في المدينة المنورة، على مكوناتها بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها مركز شمل ومرافقه للمستفيدين من خدمات الجمعية، ثم شاهد سموه عرضاً مرئياً عن إنجازات والخدمات التي تقدمها للمجتمع والتي لها الأثر الفاعل في الاستقرار الأسري، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإصلاح والتحكيم الأسري خلال أكتوبر الماضي، أكثر من 717 مستفيداً من كلا الجنسين، وبنسبة صلح تجاوزت 96 %.

وخلال الزيارة أطلق سموه المنصة الإلكترونية التي تهدف الجمعية من خلالها إلى تنفيذ إجراءات الصلح آلياً، كما شهد الأمير سعود بن خالد الفيصل مراسم توقيع اتفاقية شراكة تمويل بين الجمعية وبنك التنمية الاجتماعية بهدف شراء وقف يصرف ريعه على أعمال الجمعية، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع أوقاف أحمد محمد بغلف لدعم وقف الإصلاح وكذلك اتفاقية أخرى مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة ممثلة في “إدارة الأسر الكافلة”، وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز مساعي الجمعية الخيرية وتكثيف جهودها في تحقيق الإصلاح الأسري ووضع الحلول لمعالجة القضايا الأسرية والزوجية.