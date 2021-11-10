موسم الرياض يحتفي بالفنان الراحل عبدالحسين الرضا

الرياض : غدير عبدالله الطيار

يحتفي موسم الرياض بالفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا أحد مؤسِّسي الكوميديا الخليجية وصاحب بصمة فنية طوال 57 عامًا.

حيث أقامت هيئة الترفيه متحفًا باسم عبد الحسين عبد الرضا في منطقة البوليفارد – الميوزك دون. وفي المتحف تمثال بالحجم الطبيعي صنع في ورشٍ عالمية من مادة السيليكون للفنان الراحل، لصعوبة تنفيذه من الشمع، لعدم ملاءمته للأجواء الحارة.

وافتتحت الهيئة مطعم درب الزلق، وهو اسم عمل شهير للفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا ، ووضعت في المطعم كل الديكورات الشبيهة بديكورات المسلسل.

كما يضم المطعم أكثر من 300 صورة متنوعة والأوسمة والدروع التذكارية للفنان الراحل، والسيارة المرسيدس التي كان يستقلها عندما تعرض لمحاولة اغتيال عام 1992، والتي تعد المركبة الأشهر في مسيرته. أعد المتحف والمطعم في أربعة أشهر فقط، وكشف في أغسطس الماضي المستشار تركي آل الشيخ عبر تويتر عن مجموعة الصور الأولية لمجسم الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا بالإضافة لشو ومسرحية لأعمال الفنان القدير.