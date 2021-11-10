الرياضة

منع نادي ميلان من تسجيل اسمه كـ”علامة تجارية”!

محمد ابو الوفاaccess_time5 / ربيع الآخر / 1443 هـ      10 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

منعت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي “TGUE” نادي ميلان الإيطالي من تسجيل اسمه كعلامة تجارية في مجال الأدوات الورقية والمكتبية.


وذكرت المحكمة اليوم الأربعاء أن التشابه الصوتي والحرفي بين النادي الإيطالي وشركة “MILAN” الألمانية، منع تسجيل النادي كعلامة تجارية.


وتخوفت المحكمة من حدوث خلط لدى الجماهير والمستهلكين بين العلامتين، خاصة أن الطرفين يشتركان في الاسم نفسه.


وأيد قرار المحكمة طلبًا من شركة “MILAN” الألمانية باعتبار شركتهم الطرف الوحيد في العالم الذي يحق له استخدام الاسم في المعاملات التجارية.

m.abo.elwafa

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