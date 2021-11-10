منطقة الميدان عزف وفلكلور شعبي وعروض طبخ حية

البلاد ـ خالد بن مرضاح

دشّنت وزارة الثقافة أمس باكورة فعالياتها في موسم الرياض 2021، المتمثلة في فعالية «سيرك دي سوليه» الذي ستنطلق اليوم في منطقة بوليفارد أرينا ويستمر لـ 30 يوماً، بمشاركة أكثر من 40 عارضاً عالمياً، وذلك انطلاقاً من اهتمام الوزارة بقطاع الفنون الأدائية وتطويره واستقطاب أشهر العروض العالمية. ويقدم السيرك العالمي «سيرك دي سوليه» المشهور باستعراضاته المميزة، عرض (ميسي 10) ويعدّ أول عرض للسيرك يحكي قصة واقعية بعرض سيركي خيالي، وتهدف مشاركة الوزارة بهيئاتها الثقافية الإحدى عشرة في موسم الرياض، إلى تعزيز حضور الثقافة في المجتمع، وتسليط الضوء على التنوع الثقافي، بباقة من الفعاليات المتنوعة التي تغطي كافة المجالات الثقافية التي ينشط فيها المبدعون والمبدعات في المملكة.

كما تتواصل في موسم الرياض تقديم الفعاليات المتنوعة، التي تشكل فيها منطقة الميدان نقطة جذب رئيسة بجلساتها التي تجمع العائلات، وتتيح لهم الاستمتاع بالعروض المتنوعة للفنون الشعبية وسط القرية بمعدل 5 ألوان يوميًا بين عزف وفلكلور شعبي، في ساحة يحيط بها 17 متجرًا تشكل جميعها نافذة للزوار، يستطيعون من خلالها تذوق أشهى المأكولات والمشروبات الشعبية المتنوعة. وتقدم منطقة الميدان ضمن فعاليات «قرية زمان» اليومية لزوارها مجموعة من 12 عرضًا، تتنوع بين: العرضة السعودية، والعزف الفلكلوري، والدبكة، والعزف المنفرد، وعروض الطبخ الحية، من خلال فِرق شعبية أتيح لها المجال لتقديم ألوان مختلفة من العروض.

ويشارك المسرح التفاعلي في القرية بإحياء الأهازيج الشعبية التي تمثل الجيل القديم، من خلال الأزياء الشعبية، وترديد الأمثال الشعبية، وتمثيل الحراج قديمًا، وكذلك البيع والشراء.وتتميز منطقة الميدان في «قرية زمان» بمساحة مفتوحة تجمع 25 كشكًا بأربع هويات مختلفة، و300 مقعد للزوار، للاستمتاع بالأكلات الشعبية. وفي الميدان يستطيع الزوار الوقوف على نكهات صُنعت من ذاكرة مناطق المملكة لتجتمع في مكان واحد، ضمن الفعاليات الترفيهية. كما تواصل منطقة «المربع»، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، استقبال زوّارها حتى ديسمبر المقبل، وسط فعالياتٍ تشهد إقبالًا واسعًا.