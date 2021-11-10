مايكل إدواردز “مهندس صفقات” ليفربول يغادر النادي

أعلن مايكل إدواردز المدير الرياضي لليفربول الإنجليزي رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري، في بيان رسمي نشره اليوم الأربعاء.



إدواردز يعتبر مسئولًا عن الصفقات الكبرى لليفربول في السنوات الماضية مثل محمد صلاح وساديو ماني وأندرو روبرتسون وفابينيو.

وأمضى مايكل إدواردز 10 سنوات في خدمة ليفربول قبل أن يقرر اليوم تنحي لخوض تجربة جديدة في إدارة ملاعب كرة القدم.

وشغل الإداري صاحب الـ42 عامًا مناصب عديدة في الكرة الإنجليزية قبل العمل في ليفربول، منها رئيس كشافي ناديي توتنهام وبورتسموث.