الرياضة

مايكل إدواردز “مهندس صفقات” ليفربول يغادر النادي

محمد ابو الوفاaccess_time5 / ربيع الآخر / 1443 هـ      10 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
مايكل إدواردز ليفربول

أعلن مايكل إدواردز المدير الرياضي لليفربول الإنجليزي رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري، في بيان رسمي نشره اليوم الأربعاء.


إدواردز يعتبر مسئولًا عن الصفقات الكبرى لليفربول في السنوات الماضية مثل محمد صلاح وساديو ماني وأندرو روبرتسون وفابينيو.

 

وأمضى مايكل إدواردز 10 سنوات في خدمة ليفربول قبل أن يقرر اليوم تنحي لخوض تجربة جديدة في إدارة ملاعب كرة القدم.

 

وشغل الإداري صاحب الـ42 عامًا مناصب عديدة في الكرة الإنجليزية قبل العمل في ليفربول، منها رئيس كشافي ناديي توتنهام وبورتسموث.

 

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