طريقة عمل كيكة نايتي الـ7 ملاعق الهشة بالمربي

وصفة سهلة وسريعة وتصلح للانش بوكس للأطفال

المقادير اللازمة

7 ملعقة دقيق

7 ملعقة حليب

7 ملعقة سكر بودرة

7 ملعقة زيت

3 حبات بيض

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

مربي فراولة للحشو

سكر بودرة للوجه

طريقة العمل

يخفق البيض والفانيليا والسكر معاً حتي يتضاعف حجمهم

يضاف لهم الزيت مع إستمرار الخفق

يضاف لهم الحليب مع إستمرار الخفق

يضاف الدقيق والبيكينج بودر للخليط ويخفق

يوضع الخليط في صينية بها ورق خبز

ثم يخبز في فرن متوسط الحرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة أو حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج الكيك من الفرن وتترك لتبرد

تقسم الكيك نصفين أو ثلاث بحسب إرتفاع الكيك

ثم يدهن الطبقات بالمربي ويغلق بالطبقة الثانية من الكيك وتكرر العملية حتي إنتهاء الكمية

ثم تزين بالسكر البودرة وتقطع مربعات وتقدم