المرأه صحة و عافية

طريقة عمل حلي طبقات الكراميل البارد وكاسترد الموز

نيفين عباسaccess_time5 / ربيع الآخر / 1443 هـ      10 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة حلي باردة سهلة وسريعة

المقادير اللازمة

لطبقة الكراميل
بسكويت لوتس مكسر
كوب كريمة
كوب سكر أبيض
ملعقة صغيرة فانيليا
مكعبين زبدة

لطبقة الموز
كوب حليب
قليل من نكهة الموز
2 صفار بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة العمل

طبقة الكراميل
يوضع السكر علي النار حتي يتحول كراميل ذهبي
يضاف له الكريمة والفانيليا والزبدة ويقلب سريعاً مع الحرص
يقلب حتي نتخلص من التكتل ونحصل علي صلصة كراميل ناعمة
ترفع عن النار وتترك لتبرد قليلاً
نحضر أكواب التقديم
نضع بها طبقة من اللوتس المفتت
ثم تغطي بطبقة الكراميل
تترك بالثلاجة لتتماسك وتبرد قليلاً

في تلك الأثناء نحضر طبقة الموز
يخفق صفار البيض والسكر والفانيليا
يرفع الحليب علي النار ليسخن
نضع قليل من الحليب علي صفار البيض ويقلب سريعاً
يصفي الخليط في القدر مرة أخري ويرفع عن النار
نستمر في التحريك حتي نحصل علي كاسترد كثيف
يرفع عن النار ويضاف له نكهة الموز ويقلب
نحضر الأكواب من الثلاجة
نضع طبقة كاسترد الموز أعلي طبقة الكراميل
ثم تترك لتبرد تماماً بالثلاجة
تخرج وتزين بحسب الرغبة وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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