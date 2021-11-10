طريقة عمل حلي طبقات الكراميل البارد وكاسترد الموز

وصفة حلي باردة سهلة وسريعة

المقادير اللازمة

لطبقة الكراميل

بسكويت لوتس مكسر

كوب كريمة

كوب سكر أبيض

ملعقة صغيرة فانيليا

مكعبين زبدة

لطبقة الموز

كوب حليب

قليل من نكهة الموز

2 صفار بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة العمل

طبقة الكراميل

يوضع السكر علي النار حتي يتحول كراميل ذهبي

يضاف له الكريمة والفانيليا والزبدة ويقلب سريعاً مع الحرص

يقلب حتي نتخلص من التكتل ونحصل علي صلصة كراميل ناعمة

ترفع عن النار وتترك لتبرد قليلاً

نحضر أكواب التقديم

نضع بها طبقة من اللوتس المفتت

ثم تغطي بطبقة الكراميل

تترك بالثلاجة لتتماسك وتبرد قليلاً

في تلك الأثناء نحضر طبقة الموز

يخفق صفار البيض والسكر والفانيليا

يرفع الحليب علي النار ليسخن

نضع قليل من الحليب علي صفار البيض ويقلب سريعاً

يصفي الخليط في القدر مرة أخري ويرفع عن النار

نستمر في التحريك حتي نحصل علي كاسترد كثيف

يرفع عن النار ويضاف له نكهة الموز ويقلب

نحضر الأكواب من الثلاجة

نضع طبقة كاسترد الموز أعلي طبقة الكراميل

ثم تترك لتبرد تماماً بالثلاجة

تخرج وتزين بحسب الرغبة وتقدم