سهل وسريع.. طريقة عمل صينية الدجاج بالبطاطس في الفرن

وصفة سهلة وسريعة وتحضر في دقائق ويمكن تحضيرها قبل ليلة من التسوية

المقادير اللازمة

دجاجة مقطعة منظفة ومغسولة

بطاطس مقشرة ومقطعة دوائر

فلفل ألوان مقطع وفلفل حار اختياري

2 حبة طماطم مقطعة

2 حبة بصل مقطع أو مبشور حسب الرغبة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ربع كوب زيت

ملح وفلفل

بهارات دجاج

ملعقة صغيرة كمون، كزبرة جافة، زعتر، بابريكا، هيل ناعم

ملعقة صغيرة عسل

4 كوب صلصة طماطم

2 كوب ماء

طريقة العمل

تقلب جميع المقادير معاً في صينية فرن عميقة أو قدر يسمح بدخوله الفرن

تغطي بورق الألمونيوم

ثم توضع في الفرن ساعة ونصف إلي ساعتين حتي تمام النضج

قبل خروج الصينية بنصف ساعة

ينزع ورق الألمونيوم وتترك حتي يصبح وجه الدجاج ذهبي اللون

تخرج وتقدم مع الخبز البلدي أو الأرز أو بحسب الرغبة