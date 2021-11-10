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سهل وسريع.. طريقة عمل صينية الدجاج بالبطاطس في الفرن

نيفين عباسaccess_time5 / ربيع الآخر / 1443 هـ      10 نوفمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة سهلة وسريعة وتحضر في دقائق ويمكن تحضيرها قبل ليلة من التسوية

المقادير اللازمة

دجاجة مقطعة منظفة ومغسولة
بطاطس مقشرة ومقطعة دوائر
فلفل ألوان مقطع وفلفل حار اختياري
2 حبة طماطم مقطعة
2 حبة بصل مقطع أو مبشور حسب الرغبة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ربع كوب زيت
ملح وفلفل
بهارات دجاج
ملعقة صغيرة كمون، كزبرة جافة، زعتر، بابريكا، هيل ناعم
ملعقة صغيرة عسل
4 كوب صلصة طماطم
2 كوب ماء

طريقة العمل
تقلب جميع المقادير معاً في صينية فرن عميقة أو قدر يسمح بدخوله الفرن
تغطي بورق الألمونيوم
ثم توضع في الفرن ساعة ونصف إلي ساعتين حتي تمام النضج
قبل خروج الصينية بنصف ساعة
ينزع ورق الألمونيوم وتترك حتي يصبح وجه الدجاج ذهبي اللون
تخرج وتقدم مع الخبز البلدي أو الأرز أو بحسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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