الرياضة سحب قرعة بطولة اللجنة الوطنية للجان العمالية الثقافية والرياضية الأولى

الرياض – هاني البشر

أجريت اليوم مراسم قرعة بطولة اللجنة الوطنية للجان العمالية الثقافية والرياضية الأولى، بمدينة الرياض، بحضور رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد، وعدد كبير من مسؤولي الجهات المشاركة. وأسفرت قرعة منافسات “كرة القدم” في البطولة، عن تقسيم الفرق المشاركة (12 فريقًا) إلى ثلاث مجموعات يتأهل من خلالها المتصدر من كل مجموعة إلى الدور النصف نهائي إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان، وجاءت المجموعات على النحو التالي:

– المجموعة الأولى (البنك العربي – STC – غرفة الرياض – الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو).

– المجموعة الثانية ( اللجنة الوطنية للجان العمالية – شركة المياة الوطنية – شركة ميد غلف للتأمين الطبي- بنك ساب) – المجموعة الثالثة ( الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” – شركة الربيع السعودية للأغذية – جمعية إنسان – شركة زيد الحسين وإخوانه).

كما شهدت مراسم الحفل إجراء مراسم قرعة لعبة “البلوت” عن توزيع الفرق إلى أربع مجموعات، حيث ستشارك كل جهة بفريقين مختلفين، وكشفت القرعة عن تقسيم الفرق على النحو التالي: – المجموعة الأولى ( سابك – جمعية إنسان – الشركة السعودية للكهرباء-شركة ميد غيلف-غرفة الرياض-شركة الربيع-شركة زيد الحسين وإخوانه)

– المجموعة الثانية ( أرامكو السعودية – STC – البنك العربي – بنك ساب-سابتكو – شركة المياة الوطنية – شركة شيفرون)

– المجموعة الثالثة (أرامكو السعودية – بنك ساب – ميد غلف – جمعية إنسان- البنك العربي- شركة المياة الوطنية).

– المجموعة الرابعة ( سابك – الشركة السعودية للكهرباء – STC – شركة زيد الحسين وإخوانه – شركة شيفرون – شركة الربيع – سابتكو).

الجدير ذكره، أن جوائز البطولة في منافسات كرة القدم تبلغ 37.500 ألف ريال للمركز الأول، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 25 ألف ريال ، ويحصل الفريق المتوج في منافسات البلوت على جائزة تبلغ 20 ألف ريال، بينما يحصل المركز الثاني على مبلغ ١٠ الآف ريال، كما تشهد البطولة إقامة العديد من المسابقات الثقافية للمشاركين والجماهير الحاضرة للمنافسات بجوائز قيمة من قبل اللجنة الوطنية للجان العمالية. وتأتي هذه البطولة التي تنظمها اللجنة الوطنية للجان العمالية، تنفيذًا لمبادراتها في برنامج جودة الحياة، بتفاعل العاملين في المنشآت مع البرامج الترفيهية والرياضية وخلق بيئات صحية رياضية، إضافة إلى إسهامها في خلق فرص تعاون مشترك بين الجهات العمالية، تماشيًا مع أهداف “رؤية المملكة 2030”.