(ساب) يدشن برنامجاً لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التقنية

البلاد : متابعات

أطلق البنك السعودي البريطاني (ساب) ” برنامج تمويل قطاع التقنية ” المصمم خصيصاً لتمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تقنية المعلومات، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وبرنامج كفالة.

وأقام البنك احتفالاً بهذه المناسبة بحضور السيد توني كريبس العضو المنتدب لساب، و سعادة المهندس نواف الحوشان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التكنولوجيا الرئيس التنفيذي المكلف للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، وسعادة المهندس محمد الخويطر مدير عام الإدارة العامة للعمليات التشغيلية في برنامج كفالة، والأستاذ ماجد نجم نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين في ساب والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وبرنامج كفالة.

وعلق الأستاذ نواف الحوشان قائلاً: ” نثمن لبنك ساب ثقته في قطاع تقنية المعلومات في المملكة، والمشاركة الفاعلة والسريعة في تنمية تقنية المعلومات. كما نبارك لهم إطلاق برنامج تمويل قطاع التقنية، حيث يساهم في نمو وتطوير أعمال الشركات التقنية المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها وتغطية خططها التوسعية، مما سينعكس بشكل إيجابي على القطاع التقني، ويعزز مكانة المملكة كمركز تقني إقليمي وعالمي. ونتطلع إلى المزيد من التعاون في دعم قطاع تقنية المعلومات في المملكة “.

وقال السيد توني كريبس: “يأتي إطلاق هذا المنتج تأكيداً على الالتزام بدورنا كشريك فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. بمواصلة نهجنا في تفعيل مبدأ العمل التكاملي سعياً لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، إلى جانب ابتكار المنتجات والخدمات الداعمة لدفع عجلة التقدم والتطور لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويحرص ساب على الإسهام في رفع مستوى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى أهم محركات النمو الاقتصادي”.

من جهته قال محمد الخويطر: ” نبارك لشركاء كفالة، البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات والبنك السعودي البريطاني هذا التعاون المبارك الذي سيزيد من نمو وتمكين منشآت القطاع الرقمي في المملكة تحقيقاً لرؤية 2030 “.