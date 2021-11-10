رحيل عندليب الأغنية الوطنية غازي علي

جدة ـ خالد بن مرضاح

غيب الموت أمس عندليب الأغنية الوطنية وواضع لبنتها الموسيقار غازي علي صاحب الاغنية الشهيرة « شربة من زمزم رواني «. والموسيقار الراحل حالة استثنائية في عالم الفن وله اسهامات عديدة في الاغنية السعودية وقد زامل في دراسته بالقاهرة عددا من رموز الفن في ستينات القرن الماضي ومن زملائه كل من جمال سلامة وعفاف راضي.



ونعى الوسط الفني غازي الذي يعتبر أحد أبرز رواد التلحين في المملكة، حيث يعتبر من الملحنين السعوديين الذين تتلمذوا على يد الموسيقار رياض السنباطي، وكان قد حول منزله منذ نصف قرن ليصبح معهدا موسيقيا متكاملا تخرج على يده عظام فناني السعودية وتعلموا منه فنون الغناء والعزف على العود. يشار إلى أن الموسيقار غازي علي درس في معهد «الكونسرفتوار» في القاهرة، وتخرج عام 1967، وكانت تربطه علاقة وثيقة بالموسيقار رياض السنباطي. وعمل غازي علي معلما للموسيقى في «جمعية الثقافة والفنون» لمدة 3 أعوام في الفترة (1976 ـ 1979)، كما قدم عددا من الأعمال مثل: «روابي قبا» و»ربوع المدينة» و»شربة من زمزم»، ومن أشهر أغنياته «أسمر حليوة» و»سلام لله ياهاجرنا»، وفي الأعوام الأخيرة افتتح فصلا دراسيا في منزله لتعليم هواة ومحبي الموسيقى أساسياتها.

وولد غازي علي بالمدينة عام 1357هـ، ودرس الموسيقى بمصر فترة الستينات ثم بريطانيا، وكان قد صدر كتاب «غازي علي مسيرة وإنجازات» للمؤلف عبدالعزيز الصحفي، والذي تم تدشينه بواسطة «الجمعية السعودية للثقافة والفنون» فرع جدة وخلال مسيرته الفنية غنى غازي علي ولحن العديد من الأغاني التي اشتهرت في داخل المملكة وفي الخليج العربي، ومنها روابي قبا وربوع المدينة وشاربة من زمزم والموعد المنسي، وأغنية وحشتني وعلى البحرين وسليمى ولو شفتها، ويا بديع الجمال وسلمى يا ست الحلوين وماشي على هوينه ويوم نويتوا على السفر، كما غنى أغنيته الشهيرة للمنتخب السعودي وهي يا جماهير الأخضر، وله مجموعة من الأغاني الوطنية. وقد غنى الفنان طلال مداح من ألحان وكلمات غازي علي مجموعة من الأغاني وهي، سلام لله يا هاجرنا، ومش دا كلام ينقال، ولحن غازي للفنان طلال مداح أغنية من كلمات طاهر الزمخشري بعنوان أسمر حليوة ومخصمني، كما لحن غازي علي لعدد من الفنانين العرب مثل وديع الصافي وسميرة توفيق وسعاد هاشم وماهر العطار وأسامة عبد الرحيم ومحمد قنديل، وقدم الأوبريت الوطني نور الدنيا من ألحانه وغنائه ويشاركه فيها المطرب محمد عمر والمطرب علي عبد الكريم.