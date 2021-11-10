خطة لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

البلاد : متابعات

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال لقائه بمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الرئاسة والوزارة تنسقان لعمل خطةٍ تطويرية وفريق عملٍ مشترك لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأوضح معاليه أن المملكة العربية السعودية تعمل على تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحرص على تسخير كافة القدرات والخدمات وتطويرها لقاصدي الحرمين الشريفين.

وبين الشيخ السديس أن الخطة التطويرية تهدف إلى وضع الخطط الاستراتيجية في تطوير الخدمات من خلال البرامج النوعية، ومواكبة التطورات التقنية، والعمل على المبادرات التطويرية لمواكبة رؤية بلادنا نحو التحول الوطني وبرنامج رؤية المملكة 2030م.