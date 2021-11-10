بـ5 مكونات فقط.. طريقة عمل تورتة البسكويت الباردة بكريمة الشوكولاتة بدون فرن

وصفة تحلية باردة سهلة وسريعة ولا تتطلب كيك أسفنجي للتحضير

المقادير اللازمة

3 باكيت بسكويت

1 كوب حليب

4 ملعقة كبيرة سكر

300 جرام شوكولاتة

200 ملل كريمة حلويات

طريقة العمل

تسخن الكريمة علي النار

ترفع وتضاف لها الشوكولاتة بعد ان تفرم وتترك لتذوب دقيقتين ثم تقلب حتي تذوب الشوكولاتة

تترك لتبرد

يذوب السكر في الحليب

نحضر صينية غير لاصقة بها ورق شفاف

نضع طبقة من البسكويت

ثم تسقي بالحليب

تدهن بطبقة خفيفة من كريمة الشوكولاتة

ثم توضع طبقة من البسكويت وتكرر العملية حتي إنتهاء الكمية

تغطي التورتة بكريمة الشوكولاتة

ثم تترك بالثلاجة حتي تبرد وتتماسك تماماً

تخرج من الثلاجة بعد أن تبرد وتنقل علي طبق التقديم

ثم تقطع وتقدم باردة