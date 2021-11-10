بـ5 مكونات فقط.. طريقة عمل تورتة البسكويت الباردة بكريمة الشوكولاتة بدون فرن

وصفة تحلية باردة سهلة وسريعة ولا تتطلب كيك أسفنجي للتحضير
المقادير اللازمة
3 باكيت بسكويت
1 كوب حليب
4 ملعقة كبيرة سكر
300 جرام شوكولاتة
200 ملل كريمة حلويات
طريقة العمل
تسخن الكريمة علي النار
ترفع وتضاف لها الشوكولاتة بعد ان تفرم وتترك لتذوب دقيقتين ثم تقلب حتي تذوب الشوكولاتة
تترك لتبرد
يذوب السكر في الحليب
نحضر صينية غير لاصقة بها ورق شفاف
نضع طبقة من البسكويت
ثم تسقي بالحليب
تدهن بطبقة خفيفة من كريمة الشوكولاتة
ثم توضع طبقة من البسكويت وتكرر العملية حتي إنتهاء الكمية
تغطي التورتة بكريمة الشوكولاتة
ثم تترك بالثلاجة حتي تبرد وتتماسك تماماً
تخرج من الثلاجة بعد أن تبرد وتنقل علي طبق التقديم
ثم تقطع وتقدم باردة