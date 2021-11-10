برشلونة يراقب “نجمي” منتخب الجزائر

قالت وسائل إعلام اليوم الأربعاء إن إدارة نادي برشلونة الإسباني تراقب نجمي منتخب الجزائر رياض محرز وبغداد بونجاح.



وزعمت يومية “سبورت” المقربة من دوائر برشلونة أن المدرب الجديد للنادي الكاتالوني يخطط لاستقطاب رياض محرز.



ويقضي محرز (30 عامًا) موسمًا سيئًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي لقلة مشاركاته، وقد ينفتح على عرض النادي الإسباني.



في الجهة الأخرى فإن مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح (29 عامًا) يعتبر أولوية لبرشلونة في ميركاتو الشتاء المقبل.



إذ يعاني البارسا على الصعيد الهجومي بإصابة جميع مهاجميه، وهم فاتي وأغويرو وبرايثوايت وعثمان ديمبيلي.



لعب تشافي وبونجاح في فريق السد لمدة 5 سنوات معًا، قبل أن يصبح تشافي مدربًا للفريق بين عامي 2019 و2021.