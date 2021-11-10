جدة ـ ابلاد

بترومين تتعاون مع ستيلانتيس لتوزيع ثماني علامات تجارية في المملكة العربية السعودية حيث تعزّز هذه الشراكة الجديدة مكانة ستيلانتيس في المملكة العربية السعودية مؤكّدة على التزامها المستمر بخدمة عملائها بشكل أفضل.

اعتبارا من 25 أكتوبر الماضي ، بدأت أ بترومين شراكتها كموزّع لثماني علامات هي: أبارث، ألفا روميو، كرايسلر، دودج، فيات، فيات بروفيشنال، جيب ورام في المملكة العربية السعودية حبث تمثل الاتفاقية أيضاً إطلاق علامة أبارث في المملكة العربية السعودية لأوّل مرّة.

سيتمّ افتتاح صالات عرض خاصّة بعلامة جيب وصالات عرض متعدّدة العلامات في جدّة والرياض والدمام ويلي ذلك تكثيف سريعٌ لصالات العرض ومواقع خدمات ما بعد البيع على مستوى المملكة.

تتبع بترومين وستيلانتيس الاتّجاه المتنامي لسوق السيارات في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم مجموعة واسعة من حلول التنقل والخدمات عبر شبكة واسعة ومتينة.

المملكة العربية السعودية، 25 أكتوبر 2021: وقّعت شركة بترومين اتّفاق تعاون مع ستيلانتيس تصبح بموجبه موزّعاً رسمياً لعلامات أبارث وألفا روميو وكرايسلر ودودج وفيات وفيات بروفيشنال وجيب ورام عبر المملكة العربية السعودية.

وفي إطار هذه الاتّفاقية، تقوم بترومين أيضاً بتقديم علامة أبارث للمرّة الأولى في المملكة العربية السعودية كما ستفتتح صالات عرض خاصّة بعلامة جيب وصالات أخرى متعدّدة العلامات ابتداءً في جدّة والرياض والدمّام ثم التوسع لاحقًا إلى أجزاء أخرى من المملكة. إضافة إلى ذلك، ستوفّر بترومين عناية المركبات خدمات ما بعد البيع من موبار بهدف ضمان أعلى مستويات الخدمة وتقديم باقة واسعة من خدمات ما بعد البيع حرصاً على ضمان أفضل تجربة للعملاء في جميع أنحاء المملكة.

وفي هذا الصدد، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة بترومين السيد كليانا شيفكيانم، قائلاً: “يشرّفنا أن نباشر عملياتنا بالتعاون مع شركة رائدة في قطاع السيارات مثل ستيلانتيس ومجموعتها الواسعة من العلامات التجارية الشهيرة التي تتراوح ما بين السيارات الفارهة والفخمة وسيارات الركّاب وشاحنات البيك أب للمهام الشاقة، والمركبات الرياضية متعدّدة الاستخدامات وصولاً إلى السيارات الخفيفة التجارية. نحن نتمتّع بمكانة جيّدة تسمح لنا بدعم ستيلانتيس في خططها الطموحة في سوق المملكة ونتطلّع قدماً إلى شراكة طويلة الأمد تحمل معها قيمة كبيرة وخدمات ومركبات جديدة ومميّزة للمملكة.” من جانبه، أضاف ماركوس ليث، المدير الإداري لستيلانتيس الشرق الأوسط ، قائلاً: “ستيلانتيس هي واحدة من أعرق الشركات الرائدة في قطاع السيارات وحلول النقل. وفي منطقة الشرق الأوسط، ستيلانتيس حاضرة بجميع علاماتها التجارية ونحن اليوم نرسّخ حضورنا بشكل أكبر في سوق المملكة العربية السعودية الذي يُعدّ أحد الأسواق الأساسية بالنسبة لنا بفضل هذه الشراكة التي ستسمح لنا بتعزيز خدماتنا لعملائنا. كما أننا مؤمنون أنّه بالتئام الخبرات من الطرفين، سنتمكّن من متابعة مسيرتنا مع الحفاظ على عملائنا في طليعة أولوياتنا.” تجدر الاشارة الى أن المملكة العربية السعودية تُعدّ سوقاً أساسياً في استراتيجية النمو التي تنتهجها ستيلانتيس في المنطقة. ومن خلال تعزيز شبكتها التجارية في المملكة، ستوفّر ستيلانتيس باقة واسعة من حلول التنقل المميّزة والمستدامة والفعّالة بأسعار مناسبة.